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ЦСКА обыграл «Фенербахче» в первом матче плей-офф баскетбольной Евролиги
Фото: Twitter / ПБК ЦСКА

ЦСКА обыграл «Фенербахче» в первом матче плей-офф баскетбольной Евролиги

Кирилл Николаев

Спорт

Столичный ЦСКА обыграл турецкий «Фенербахче» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве в среду, 21 апреля, и завершилась со счетом 92:76 в пользу «красно-синих».

В составе ЦСКА Дэниэл Хэкетт и Уилл Клайберн набрали по 20 очков. У «Фенербахче» 27 очков на счету бывшего баскетболиста Нандо де Коло.

Второй матч серии до трех побед пройдет также в Москве в пятницу, 23 апреля.

Читайте также: Московский «Локомотив» разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России по футболу

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