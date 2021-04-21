ЦСКА обыграл «Фенербахче» в первом матче плей-офф баскетбольной Евролиги

Фото: Twitter / ПБК ЦСКА

Столичный ЦСКА обыграл турецкий «Фенербахче» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве в среду, 21 апреля, и завершилась со счетом 92:76 в пользу «красно-синих».

В составе ЦСКА Дэниэл Хэкетт и Уилл Клайберн набрали по 20 очков. У «Фенербахче» 27 очков на счету бывшего баскетболиста Нандо де Коло.

Второй матч серии до трех побед пройдет также в Москве в пятницу, 23 апреля.

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