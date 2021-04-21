Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Московский «Локомотив» разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России по футболу
Фото: Twitter / ФК «Локомотив»

Московский «Локомотив» разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России по футболу

Кирилл Николаев

Спорт

Московский «Локомотив» обыграл столичный ЦСКА в полуфинале Кубка России по футболу. Встреча прошла в среду, 21 апреля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу «красно-зеленых».

Счет в матче на 16-й минуте открыл нападающий Франсуа Камано. Во втором тайме полузащитник ЦСКА Иван Обляков срезал мяч в собственные ворота. Окончательный счет в матче на 90-й минуте установил Гжегож Крыховяк.

Таким образом, «Локомотив» вышел в финал Кубка России, где встретится с «Крыльями Советов» из Самары. В полуфинале самарский клуб в серии пенальти переиграл грозненский «Ахмат». Финальный матч Кубка России по футболу состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.

Читайте также: Сергей Карасев вошел в число арбитров на матчах Евро-2020

СпортФК «Локомотив»Кубок России по футболу
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный мастер-ломастер: берегитесь юношей по объявлению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Все мнения
О проекте
Читайте нас в