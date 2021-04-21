Московский «Локомотив» разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России по футболу

Фото: Twitter / ФК «Локомотив»

Московский «Локомотив» обыграл столичный ЦСКА в полуфинале Кубка России по футболу. Встреча прошла в среду, 21 апреля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу «красно-зеленых».

Счет в матче на 16-й минуте открыл нападающий Франсуа Камано. Во втором тайме полузащитник ЦСКА Иван Обляков срезал мяч в собственные ворота. Окончательный счет в матче на 90-й минуте установил Гжегож Крыховяк.

Таким образом, «Локомотив» вышел в финал Кубка России, где встретится с «Крыльями Советов» из Самары. В полуфинале самарский клуб в серии пенальти переиграл грозненский «Ахмат». Финальный матч Кубка России по футболу состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.

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