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Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде

Кирилл Николаев

Спорт

Финальный матч Кубка России по футболу состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В полуфинальной стадии друг против друга сыграют две московские команды — «Локомотив» и ЦСКА. Во втором полуфинале встретятся грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Обе встречи пройдут 21 апреля.

Арена, на которой пройдет финальный матч, была построена к чемпионату мира по футболу 2018 года. Стадион принял четыре матча группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал. Вместимость арены составляет 45 тысяч мест.

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Кубок России по футболуНижний НовгородРФС
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