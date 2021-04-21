Появление ядовитых рыб на турецком пляже попало на видео

Фото: Regnum Carya Golf & Spa Resort

Рыбаки заметили ядовитых рыб-иглобрюхов на пляже в восточной части Антальи.

Турецкие специалисты предполагают, что опасные рыбы, которых также называют фугу, попали в воды путем миграции из Индо-Тихоокеанской области. Также они отметили, что причиной появления опасных морских существ могло стать строительство большого количества плотин на Ниле, из-за которого уменьшился сток пресной воды в Средиземное море. Поэтому морская вода стала недостаточно соленой для ядовитых рыб.

Отмечается, что турецкие власти пытаются бороться с опасными рыбами с 2020 года. Они получают вознаграждение за каждую выловленную фугу. За прошлый год в Турции было выловлено около 46 тысяч ядовитых рыб, в этом году программа будет продолжена, сообщает Лента.ру.

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