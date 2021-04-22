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Астроном рассказала, увидят ли москвичи метеорный поток Лириды
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Астроном рассказала, увидят ли москвичи метеорный поток Лириды

Татьяна Плотникова

Наука

Москвичи и другие жители России не смогут наблюдать метеорный поток Лириды из-за Луны, близкой к полнолунию. Об этом рассказала астроном Московского планетария Людмила Кошман.

Как пояснила специалист, видимость потока, пик которого придется на четверг, 22 апреля, будет не очень хорошей, поскольку Луна «будет засвечивать».

Кошман также рассказала, что Лириды представляют из себя поток, в котором один большой метеор должен протяжно падать каждые одну-две минуты — это «такой длинный-длинный болид», сообщает РИА Новости.

Напомним, метеорный поток Лириды является одним из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих. Он образован кометой C/1861 G1 Тэтчер. История его наблюдений насчитывает более 2,5 тысячи лет. 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США число падающих звезд доходило до 700 в час.

Читайте также: Пик метеорного потока Лириды над Россией ожидается 22 апреля

астрономыметеоры и метеоритыМосковский планетарий
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