Роспотребнадзор оштрафовал кафе на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, Митинская улица Карта всех событий

Столичное управление Роспотребнадзора наложило штраф на заведение общественного питания, расположенное на Митинской улице в Москве.

Как уточнили в ведомстве, клиент кафе, купивший в нем еду навынос, пожаловался на отсутствие обязательной маркировки: сведений о составе, дате изготовления, а также об изготовителе продукции общественного питания.

На основании заявления было принято решение о проведении контрольной закупки. Полученный в ходе закупки товар был упакован в белый полиэтиленовый пакет без маркировки. При этом отсутствовал листок-вкладыш с информацией о приобретенной продукции по чеку.

Это нарушает требования статьи 10 закона РФ «О защите прав потребителей», статьи 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», статьи 39 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В связи с этим в отношении администрации заведения были составлены протоколы об административном правонарушении и вынесены постановления о назначении штрафа на юридическое лицо в размере 100 тысяч рублей и на должностное лицо — в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, выдано предписание об устранении выявленных нарушений, исполнение которого находится на контроле территориального отдела управления Роспотребнадзора в Северо-Западном административном округе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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