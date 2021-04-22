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Ученые впервые получили кислород на Марсе
Фото: nasa.gov

Ученые впервые получили кислород на Марсе

Татьяна Плотникова

Наука

Исследователям удалось впервые получить кислород из атмосферы Марса. Об этом рассказали в Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА).

Как уточнили в НАСА, эксперимент проводился 20 апреля с помощью опытной установки MOXIE, которую разместили на борту марсохода Perseverance. Устройство позволило выработать около пяти граммов кислорода — такого количества хватило бы на обеспечение дыхания человека в течение десяти минут

Ученые полагают, что в будущем данная технология позволит получать и хранить кислород на Марсе. Это, в свою очередь, решит ряд проблем при организации пилотируемых полетов на планету.

В НАСА подчеркнули, что «демонстрация данной технологии только начинается», однако выразили надежду, что вскоре «научная фантастика станет реальностью», сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что вертолет-дрон НАСА совершил первый полет на Марсе.

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