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Свыше сотни лесных пожаров потушили в России за сутки
Фото: vk.com / ГУ МЧС России по Воронежской области

Свыше сотни лесных пожаров потушили в России за сутки

Татьяна Плотникова

Происшествия

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 111 природных пожаров. Об этом в четверг, 22 апреля, рассказали в Авиалесоохране.

Как уточняет ведомство, за минувшие 24 часа природные пожары охватили площадь в 3543 гектара.

К полуночи 22 апреля на территории России действовало 54 лесных пожара на площади 7160 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров была зафиксирована в Амурской области, там действовали шесть лесных пожаров на площади 3592 гектара, сообщает РИА Новости.

Ранее пожароопасный сезон объявили в лесах Подмосковья.

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