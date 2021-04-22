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Около 16 тысяч москвичей оформили статус многодетной семьи на mos.ru за полгода
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Около 16 тысяч москвичей оформили статус многодетной семьи на mos.ru за полгода

Анастасия Волоснова

Город

За полгода почти 16 тысяч москвичей оформили статус многодетной семьи на портале mos.ru. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С ноября 2020 года на портале появилась возможность получить статус многодетной семьи. Процесс оформления упростился, москвичам не нужно было предоставлять в центр госуслуг полный перечень документов.

— Благодаря тому, что сведения о присвоении статуса многодетной семьи были включены в единую электронную базу, получателям услуги не обязательно брать бумажную копию. А значит, членам семьи больше не нужно идти в офис «Мои документы» для получения услуги. С ноября прошлого года в два раза меньше москвичей обращались в центры госуслуг для оформления бумажного экземпляра статуса многодетной семьи, — пояснила Анастасия Ракова.

Услугу для оформления статуса на портале разработали в комплексе социального развития, который занимался проектом вместе со столичным департаментом информационных технологий.

Получив статус многодетной семьи, москвичи могут претендовать на специальные социальные льготы. Уточняется, что документ, подтверждающий статус, можно оформить не только в электронном, но и в бумажном виде, если это будет необходимо, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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