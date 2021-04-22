Лебедей начали возвращать в водоемы Москвы после зимы

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В городские парки после зимнего периода начали возвращать лебедей. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка в четверг, 22 апреля.

— В ландшафтном парке «Митино» 17 апреля первые девять лебедей вернулись на пруд, оставшихся выпустят 22 апреля. В сквере по Олонецкому проезду уже можно посмотреть на лебедей, их выпустили 15 апреля, — рассказал представитель ведомства.

Первых птиц в Парке Горького выпустят в конце месяца, а в музее-заповеднике «Царицыно» семь лебедей появятся в водоемах не раньше 1 мая. Лебедей в скором времени также выпустят в Лианозовском парке, музее-заповеднике «Коломенское» и парке Сокольники. Всего в парках Москвы их обитает 34 особи, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее жителей Подмосковья предупредили о проснувшихся клещах.

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