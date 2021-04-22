Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как проходит месячник благоустройства. Соответсвующее сообщение главы города было опубликовано в его личном блоге в четверг, 22 апреля.

Месячник проходит в столице с 1 по 30 апреля. В течение месяца коммунальные службы очищают московские улицы, фасады зданий, инженерные конструкции, они озеленяют улицы и ремонтируют дороги. За небольшой срок специалисты должны привести в порядок городские объекты и жилые дома.

— Майские праздники Москва встретит как всегда чистой, опрятной и уютной, — заявил глава города.

По словам Сергея Собянина, уборку в городе проводят тысячи работников жилищно-коммунального хозяйства.

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