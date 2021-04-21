Сергей Собянин: Москва значительную часть бюджета тратит на социальную сферу

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Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя послание президента Российской Федерации Владимира Путину Федеральному собранию, отметил, что значительную часть бюджета столица тратит на социальную сферу. Об этом он написал в среду, 21 апреля, в своем Twitter-аккаунте.

— Москва значительную часть бюджета тратит на социальную сферу, — отметил он.

Москва значительную часть бюджета тратит на социальную сферу. В то же время мы продолжаем крупные инфраструктурные проекты, такие как развитие Московского транспортного узла. Важнейшие направления - цифровизация медицинских и государственных услуг, снижение вредных выбросов. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 21, 2021

Сергей Собянин подчеркнул, что столичные власти продолжают крупные инфраструктурные проекты, такие как развитие Московского транспортного узла. Важнейшими направлениями развития города остаются цифровизация медицинских и государственных услуг, а также снижение вредных выбросов.

Кроме того, Сергей Собянин отметил, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал региональным и федеральным властям знак, что национальные цели не будут отложены, а уверенность в победе особенно важна в сложные периоды. По его словам, в сложных экономических условиях во время пандемии власти продолжают оказывать поддержку семьям с детьми, а также тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному собранию можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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