Сергей Собянин: Москва значительную часть бюджета тратит на социальную сферу
Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя послание президента Российской Федерации Владимира Путину Федеральному собранию, отметил, что значительную часть бюджета столица тратит на социальную сферу. Об этом он написал в среду, 21 апреля, в своем Twitter-аккаунте.
— Москва значительную часть бюджета тратит на социальную сферу, — отметил он.
Москва значительную часть бюджета тратит на социальную сферу. В то же время мы продолжаем крупные инфраструктурные проекты, такие как развитие Московского транспортного узла. Важнейшие направления - цифровизация медицинских и государственных услуг, снижение вредных выбросов.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 21, 2021
Сергей Собянин подчеркнул, что столичные власти продолжают крупные инфраструктурные проекты, такие как развитие Московского транспортного узла. Важнейшими направлениями развития города остаются цифровизация медицинских и государственных услуг, а также снижение вредных выбросов.
Кроме того, Сергей Собянин отметил, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал региональным и федеральным властям знак, что национальные цели не будут отложены, а уверенность в победе особенно важна в сложные периоды. По его словам, в сложных экономических условиях во время пандемии власти продолжают оказывать поддержку семьям с детьми, а также тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.
Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному собранию можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
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