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Собянин о послании Путина: Уверенность в победе особенно важна для России в трудные периоды
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Собянин о послании Путина: Уверенность в победе особенно важна для России в трудные периоды

Виктория Родимкина

Общество

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал региональным и федеральным властям знак, что национальные цели не будут отложены, а уверенность в победе особенно важна в сложные периоды. Так мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на обращение президента к Федеральному собранию в среду, 21 апреля.

— Уверенность лидера и уверенность в том, что мы победим, всегда важны для России, а в такие сложные периоды — особенно, — сказал столичный мэр.

Он отметил, что в сложных экономических условиях во время пандемии власти продолжают оказывать поддержку семьям с детьми, а также тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Сергей Собянин уточнил, что в стране продолжается реализация инвестиционных проектов. Глава города отметил слова Владимира Путина о достижении национальных целей, которые Россия не откладывает и не отступает от них, сообщает РИА Новости.

Мэр Москвы добавил, что важным также является то, что президент подвел промежуточные итоги трудного периода борьбы с пандемией коронавируса. По словам главы города, важны и слова благодарности в адрес врачей, социальных работников. Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом не закончилась, «простой человеческий посыл» важен, заключил мэр.

Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному собранию можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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Сергей СобянинВладимир Путинпослание президента России Федеральному собранию
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