Кардиолог Герман Гандельман развеял миф о вреде сна на левом боку

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Соведущий Елены Малышевой на Первом канале кардиолог Герман Гандельман дал комментарий по поводу распространенного мнения о вреде сна на левом боку для сердца.

Специалист отметил, что человек может лежать так, как привык. Его положение не влияет на сердце, так как орган надежно защищен.

— На левом боку спать неопасно. Сердце находится за каркасом из ребер. То есть у вас есть жесткая коробка, которая защищает сердце. И когда вы лежите на правом боку, на левом боку, на спине, на него ничего давить не может. Поэтому спите так, как вы привыкли, — отметил врач в телепередаче «Жить здорово», отрывок из которой опубликовала ее ведущая в своем Instagram-аккаунте.

Как отметил профессор-невролог Евгений Соков, вреднее всего спать на животе. Так как при повороте головы в таком положении страдают сосуды шеи, которые обеспечивают кровообращение мозга.

Помимо этого, сон на животе способствует повышению внутрибрюшного давления, что может привести к появлению отеков.

По мнению специалиста, полезнее всего спать на правом боку, при этом немного согнув руки и ноги, сообщает «РГ».

Ранее ученые выяснили, что плохой сон может говорить о серьезной болезни.

Читайте также: Доктор Мясников перечислил привычки, вызывающие бессонницу