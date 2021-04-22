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Аллерголог предупредил о последствиях длительного приема антигистаминных препаратов
Фото: pixabay.com

Аллерголог предупредил о последствиях длительного приема антигистаминных препаратов

Анастасия Колоскова

Здоровье

При слишком долгом приеме антигистаминных препаратов нарушается работа нервной системы человека, в связи с чем он может испытывать угнетенное состояние, а также утомляемость и сонливость. Об этом сообщил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Врач обратил внимание на то, что большую часть препаратов от аллергии нельзя принимать дольше десяти дней из-за побочных эффектов. При этом самым распространенным из них является седативный эффект.

По словам специалиста, на развитие побочных эффектов влияет, в том числе, индивидуальная реакция организма. В некоторых случаях их можно наблюдать и после первого приема препарата.

— Может быть также головная боль, нарушение пищеварения, сухость во рту, некоторые препараты вызывают тошноту, запоры. Бывает и наоборот — повышенная возбудимость, — цитирует Владимира Болибока агентство городских новостей «Москва».

Врач отметил, что ряд лекарств после долгого применения утрачивает свое действие, так как организм привыкает к препарату. В таком случае, по его словам, следует менять средство на аналогичное или более серьезное, к которым относятся гормональные препараты.

Ранее аллерголог-иммунолог рассказала, как бороться с аллергией на пыльцу.

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