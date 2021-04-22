«Техноград» пригласил москвичей на онлайн-курс по поиску работы

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Москвичам расскажут о том, как найти работу, в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград». Об этом сообщили в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития в четверг, 22 апреля.

— Образовательная программа «Технограда» поможет соискателям стать конкурентоспособными на рынке труда. Во время обучения слушатели смогут составить «продающее» резюме и текст самопрезентации. Также они научатся представлять себя на собеседовании с выгодной стороны, — рассказал руководитель ведомства Алексей Фурсин.

Онлайн-курс «Шесть навыков эффективного соискателя» уже организовывался в феврале этого года для людей старше 45 лет, теперь возрастных ограничений нет. Первое занятие состоится 22 апреля в 16:30, а последнее — 29 апреля. Обучение бесплатное, но понадобится предварительная регистрация.

В частности, слушателям расскажут, как подчеркнуть свои профессиональные навыки, а также освоить онлайн-площадки для поиска работы. Отдельное внимание уделят самым частым ошибкам при общении с потенциальным работодателем, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что столичных врачей пригласили поучаствовать в образовательной программе в «Сколкове».

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