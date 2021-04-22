Экскурсия по Дворцу бракосочетания № 1 появилась на портале «Узнай Москву»

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Россия, Москва, Малый Харитоньевский переулок, 10 Карта всех событий

На портале «Узнай Москву» появилась виртуальная экскурсия по Дворцу бракосочетания № 1. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Москвичи могут узнать на портале об истории старинного особняка, в котором расположен Дворец бракосочетания № 1. Он также носит название «Грибоедовский». Особняк был построен в 1909 году в центре Москвы по адресу Малый Харитоньевский переулок, дом 10, строение 1.

Интерьер здания украшает лепнина и резьба. На портале «Узнай Москву» можно увидеть архивные фотографии Дворца бракосочетания № 1 и подборки исторических документов.

— Из-за красоты интерьеров и местоположения в центре Москвы ЗАГС в Малом Харитоньевском стал самым популярным местом для регистрации брака в городе. Здесь женились и выходили замуж многие известные деятели науки, культуры и искусства. Традиция эта сохраняется до сих пор. Ежегодно под марш Мендельсона здесь создаются тысячи новых счастливых семей, — отметила Светлана Уханева.

По ее словам, с 1961 года в данном отделении ЗАГС прошло более 400 тысяч брачных церемоний. В частности, в Дворце бракосочетания № 1 заключили брак летчики-космонавты Валентина Терешкова и Андриян Николаев. Свидетелем на их свадьбе был Юрий Гагарин, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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