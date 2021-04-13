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Рекордное число пар поженится на канатной дороге в Москве перед Красной горкой
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Рекордное число пар поженится на канатной дороге в Москве перед Красной горкой

Елена Фролова

Общество

Рекордное число пар собирается одновременно зарегистрировать свои отношения на московской канатной дороге накануне Красной горки, 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

— Впервые в России заключить брак можно будет в воздухе — в кабине канатной дороги на Воробьевых горах, — уточнили в пресс-службе.

Официально стать мужем и женой на фуникулере предлагается накануне Красной горки в субботу, 8 мая. Все эти бракосочетания будут зафиксированы в качестве рекорда России по официальной регистрации отношений наибольшего числа пар на канатной дороге одновременно. Управлением Московской канатной дороги уже подана заявка на установление соответствующего рекорда.

Всего в первые выходные дни после пасхальных праздников собираются пожениться свыше 650 пар. Издревле считается, что дни накануне Красной горки являются благоприятными для свадеб.

Заключить брак в преддверии православного праздника можно будет и на других красивых территориях Москвы. Например, торжественные церемонии проведут на 15 необычных площадках, отмечает РИАМО. Среди них усадьбы Н.С. Третьякова, Остафьево, особняк в Серебряном Бору, башня «Око», Останкинская телебашня и многие другие места.

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