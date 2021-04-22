Международный день буккроссинга: москвичи рассказали об обмене книгами в центрах госуслуг

Фото: Анна Иванцова / Вечерняя Москва

21 апреля отмечается Международный день буккроссинга. В этот день принято дарить и обмениваться книгами. Рассказываем, как это мировое общественное движение поддерживают столичные центры госуслуг.

Идея сделать зоны буккроссинга в центрах госуслуг принадлежит жителям. В августе 2014 года в ходе масштабного краудсорсинг-проекта москвичи высказали свои идеи и пожелания по внедрению дополнительных услуг и сервисов в центры. Так, в офисах «Мои документы» появились специально оборудованные уголки с возможностью обмена книгами.

— За 10 лет работы «Мои документы» стали не только центрами предоставления государственных услуг, но и настоящими точками притяжения для горожан. К нам приходят узнать о городских проектах и принять участие в них, посетить мастер-классы и мероприятия, интересно провести время всей семьей. Один из интересных дополнительных сервисов жителей — зона обмена книгами, — поделилась Анастасия Загородникова, заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг города Москвы.

Свой вклад в наполнение книжных полок интересной литературой — классикой, современной прозой, детской и специальной литературой — внесли и сотрудники, и жители. Любую понравившуюся книгу можно почитать во время посещения центра или забрать ее домой, а вместо нее принести книги из собственной библиотеки.

— Пока ждал своей очереди, увидел яркую обложку книги на полке. Это оказался любимый роман детства «Три мушкетера» Александра Дюма. Успел прочитать только пару строчек, и вызвали к специалисту. Очень понравилась идея, что можно взять книгу с собой. Заберу домой и перечитаю. А потом обязательно принесу сюда несколько из своей личной библиотеки — поделюсь с соседями, — рассказал Николай Павлов, посетитель центра госуслуг района Южное Медведково.

— Я очень люблю книги с историей. Представляю, кто мог читать ее до меня, может быть, ее вообще когда-то привезли из другого города или брали с собой в путешествие за границу. Однажды нашла в книге записку с признанием в любви. Наверное, кто-то использовал как закладку и забыл. Это было очень мило, — поделилась Ольга Истомина, посетительница центра госуслуг района Строгино.

Ранее сообщалось, что около 6,5 миллиона москвичей посетили центры «Мои документы» с начала 2021 года.

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