Около 6,5 миллиона москвичей посетили центры «Мои документы» в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С начала 2021 года около 6 миллионов 497 тысячи человек посетили столичные центры «Мои документы» в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе центров госуслуг «Мои документы».

Уточняется, что показатели текущего года почти на 100 тысяч выше, чем в 2020 году, когда в столице зарегистрировали более 6 миллионов 409 тысяч обращений.

Москвичи более 635 тысяч раз обращались в центры за предоставлением информации жилищного учета. С заявлением на оформление социальной карты обращались более 531 тысячи раз, о регистрационном учете россиян спрашивали более 477 тысяч раз.

О расчете коммунальных платежей поступило 475 тысяч обращений, о передачи данных из Единого государственного реестра недвижимости — 311 тысяча обращений, о регистрации недвижимости — 382 тысячи обращений, пишет агентство городских новостей «Москва».

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