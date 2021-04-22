Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около 6,5 миллиона москвичей посетили центры «Мои документы» в 2021 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около 6,5 миллиона москвичей посетили центры «Мои документы» в 2021 году

Анастасия Волоснова

Город

С начала 2021 года около 6 миллионов 497 тысячи человек посетили столичные центры «Мои документы» в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе центров госуслуг «Мои документы».

Уточняется, что показатели текущего года почти на 100 тысяч выше, чем в 2020 году, когда в столице зарегистрировали более 6 миллионов 409 тысяч обращений.

Москвичи более 635 тысяч раз обращались в центры за предоставлением информации жилищного учета. С заявлением на оформление социальной карты обращались более 531 тысячи раз, о регистрационном учете россиян спрашивали более 477 тысяч раз.

О расчете коммунальных платежей поступило 475 тысяч обращений, о передачи данных из Единого государственного реестра недвижимости — 311 тысяча обращений, о регистрации недвижимости — 382 тысячи обращений, пишет агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Около 16 тысяч москвичей оформили статус многодетной семьи на mos.ru за полгода

госуслугиЦентр «Мои документы»обращение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный мастер-ломастер: берегитесь юношей по объявлению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Все мнения
О проекте
Читайте нас в