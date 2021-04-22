Родители и детеныши кенгуру валлаби поселились в Московском зоопарке

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Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В Московском зоопарке появилось семейство кенгуру валлаби Беннета. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада в четверг, 22 апреля.

В зоопарк приехали две взрослые особи валлаби и два детеныша. В настоящее время семейство живет в закрытом вольере, подготавливаясь к выходу в уличный, который расположен на новой территории Московского зоопарка.

— Там есть домик, где зимой температура поддерживается около плюс десяти градусов, хотя валлаби могут жить без обогрева и при небольших отрицательных температурах. Летом в вольер в качестве укрытий ставят шалашики, чтобы животные могли там отдыхать днем и при этом быть видны для посетителей, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что животных кормят несладкими овощами в виде салата, брокколи, моркови. Кроме того, кенгуру едят кукурузу, геркулес, подсолнечник, траву или мягкое сено.

— Взрослые особи и старший детеныш уже хорошо освоились и привыкли к сотрудникам. Младшему детенышу сейчас около шести месяцев. Пока он сидит у мамы в сумке — обычно малыши выходят в возрасте девяти месяцев, — добавила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Уточняется, что валлаби проявляют активность вечером, поэтому посетители зоопарка смогут увидеть животных во второй половине дня.

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