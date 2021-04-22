«Хотел сжечь»: звездный модельер раскритиковал гардероб Долиной

Фото: Вечерняя Москва

Эстрадная певица Лариса Долина стала героиней дизайнерского шоу, в котором знаменитости демонстрируют свой гардероб, а спустя сутки получают уникальный авторский наряд. Пришедший в гости к народной артистке модельер Джемал Махмудов был неприятно удивлен ее безвкусными сценическими костюмами.

— Недавно я был в гостях у Ларисы Долиной и изучил ее гардероб с концертными костюмами. Открыв шкаф, я увидел все, кроме стиля! Пришлось бороться, — рассказал Махмудов в эфире шоу «Доктор стиль».

Модельер посоветовал 65-летней певице убрать из гардероба длинные мешковатые юбки. По его словам, этот предмет одежды скрывает ее постройневшую фигуру.

Кроме того, Джемал раскритиковал и леопардовый наряд артистки, который, по его словам, он «хотел сжечь, но держал себя в руках».

В преддверии юбилейного концерта Долиной модельер пообещал придумать для нее идеальный сценический наряд. Спустя сутки он представил певице комбинезон черного цвета, который украсил золотым поясом. Новый костюм выгодно подчеркнул стройный силуэт артистки.

Результат работы модельера пришелся звезде по душе. Она сообщила, что уже знает, в каком отделении своего концерта предстанет в комбинезоне перед зрителями.

Ранее Лариса Долина опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, которая, по ее словам, не была обработана фоторедактором, чему не поверили ее поклонники.

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