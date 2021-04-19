«Сказки рассказываете»: поклонники не поверили «естественному» фото Долиной

Фото: Вечерняя Москва

Известная эстрадная певица Лариса Долина опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, которая, по ее словам, не была обработана фоторедактором. Однако подписчики звезды усомнились, что народная артистка может так прекрасно выглядеть в свои 65 лет.

— Ни одного грамма фотошопа, просто очень хороший свет и сброшенные 21 кг. Выкладываю это фото только для того, чтобы вселить надежду в Вас, милые женщины, что любая из вас может хорошо выглядеть, только нужно приложить немного усилий! — подписала снимок Долина.

Поклонники звезды обвинили ее в лукавстве, заметив, что работа хирургов и фоторедакторов на снимке видны невооруженным глазом.

«Ни фотошоп, ни уколов красоты! Просто, с каждым прожитым годом мы все обычно «молодеем»; «Полным ходом фотошоп. Вам не стыдно врать?»; «Что нет фотошопа может вы и правы, но что куча пластики и липосакции то видно наверное и слепому! Лучше промолчать, чем неправду говорить»; «Фотошоп! И много денег, чтобы сделали из тебя куклу. Простите»; «Ой сказки вы рассказываете, может и не фотошоп, но хирург явно поработал», — написали подписчики звезды в комментариях.

«Естественная» фотография Ларисы Долиной выглядит неубедительно на фоне совместного снимка артистки с Алексеем Глызиным и гитаристом Дмитрием Четверговым, который в начале месяца появился в Сети. На фотографии Долина выглядит настолько постаревшей, что многие фолловеры упрекнули Глызина в том, что он разместил настолько неприглядный снимок певицы.

Ранее сообщалось, что тиктокеры затравили Долину после скандала на шоу Галкина.

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