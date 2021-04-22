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Диетолог объяснила, как правильно употреблять минеральную воду
Фото: pixabay.com

Диетолог объяснила, как правильно употреблять минеральную воду

Елена Фролова

Здоровье

Минеральная вода, которую можно найти на прилавках магазинов и аптек, имеет свои противопоказания и показания, а также схемы приема. Подробно об этом рассказала диетолог Елена Златинская.

— Лечебно-столовые и лечебные воды с высоким содержанием солей и минералов должны назначаться врачом. Самостоятельно употреблять указанные виды минеральных вод лучше не надо. Такое самолечение может привести к нарушению баланса веществ в организме, — объяснила врач.

При этом она подчеркнула, никто не будет оспаривать питательную ценность натуральной минеральной воды. Благодаря ее приему человек получает различные минералы, в числе которых сульфаты магния и натрия, карбонат калия и сам калий. Однако вместе с «доставкой» полезных веществ организм может получить и вредные, отмечает Nation News.

Как пояснила диетолог, минеральная вода имеет различия по составу и применению. Например, гидрокарбонатную воду медики советуют пить при болезнях желудка, поджелудочной железы, печени, кишечника и мочевыводящих путей. Благодаря своему ощелачивающему действию она разжижает слизь, нормализует работу желудка и в целом положительно влияет на организм.

— Хлоридный напиток можно употреблять при гастрите с секреторной недостаточностью. Эта вода стимулирует образование пищеварительных ферментов, обладает желчегонным действием, повышает кислотность желудочного сока, — добавила Елена Златинская.

Вместе с тем врач пояснила, что сульфатную минералку назначают при болезнях желудка с повышенной секреторной активностью, желчного пузыря, желчевыводящих путей и ожирении. Эксперт также посоветовала обратиться к врачу, который подскажет, какую воду и как правильно ее нужно принимать. Дело в том, что лечебную воду нужно пропивать лишь курсами. Использовать ее в качестве обычного питья не стоит.

Кроме того, диетолог посоветовала выбирать минеральную воду в стеклянных бутылках, так как пластик при нагревании выделяет токсичные вещества.

Читайте также: Диетолог предупредила об опасных свойствах минеральной воды

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