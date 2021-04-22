Около 1,7 тысячи квартир подготовили в Москве для очередников на улучшение жилищных условий

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Некрасовка Карта всех событий

В столичном районе Некрасовка для москвичей, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, а также для детей-сирот подготовили 1693 квартиры. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 22 апреля.

— Многоквартирные дома уже введены в эксплуатацию. Сейчас сотрудники департамента городского имущества, казенного предприятия «Управление гражданского строительства» и компании-подрядчика проводят техническую приемку помещений. Они оценивают качество отделки и отсутствие дефектов, а также соответствие заявленным параметрам, — рассказал заммэра.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Горожане получат полностью готовые к проживанию квартиры — в них будут обои, ламинат, сантехника, электрическая плита и мойка на кухне. Минимальная площадь однокомнатных квартир в этих домах — 32 квадратных метра, а в двухкомнатных — 54 «квадрата». В районе будут построены десять 17-этажных домов, два — 25-этажных и один — 14-этажный.

Все они расположены в пешей доступности от станции метро «Некрасовка», рядом также есть необходимая инфраструктура. Кроме того, вблизи есть река Пехорка, Черное озеро и Зенинский парк.

На данный момент в списке нуждающихся в жилье москвичей находится 48,1 тысяча семей — это наименьшее значение за годы, и оно продолжает снижаться, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости ежегодного ввода в стране 120 миллионов «квадратов» жилья.

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