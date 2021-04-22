Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около 1,7 тысячи квартир подготовили в Москве для очередников на улучшение жилищных условий
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Около 1,7 тысячи квартир подготовили в Москве для очередников на улучшение жилищных условий

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Некрасовка Карта всех событий

В столичном районе Некрасовка для москвичей, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, а также для детей-сирот подготовили 1693 квартиры. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 22 апреля.

— Многоквартирные дома уже введены в эксплуатацию. Сейчас сотрудники департамента городского имущества, казенного предприятия «Управление гражданского строительства» и компании-подрядчика проводят техническую приемку помещений. Они оценивают качество отделки и отсутствие дефектов, а также соответствие заявленным параметрам, — рассказал заммэра.

Около 1,7 тысячи квартир подготовили в Москве для очередников на улучшение жилищных условийФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Горожане получат полностью готовые к проживанию квартиры — в них будут обои, ламинат, сантехника, электрическая плита и мойка на кухне. Минимальная площадь однокомнатных квартир в этих домах — 32 квадратных метра, а в двухкомнатных — 54 «квадрата». В районе будут построены десять 17-этажных домов, два — 25-этажных и один — 14-этажный.

Все они расположены в пешей доступности от станции метро «Некрасовка», рядом также есть необходимая инфраструктура. Кроме того, вблизи есть река Пехорка, Черное озеро и Зенинский парк.

На данный момент в списке нуждающихся в жилье москвичей находится 48,1 тысяча семей — это наименьшее значение за годы, и оно продолжает снижаться, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости ежегодного ввода в стране 120 миллионов «квадратов» жилья.

Читайте также: Наивысший объем ипотек за первый квартал 2021 года зафиксировали в Москве

жильеВладимир ЕфимовНекрасовка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Все мнения
О проекте
Читайте нас в