Стала известна дата проведения следующего саммита НАТО

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг опубликовал письменное заявление, в котором сообщил, что саммит состоится 14 июня в Брюсселе. На предстоящем заседании планируется обсудить как нынешнюю деятельность НАТО, так и будущие повестки вплоть до 2030 года.

— Рад сообщить, что следующий саммит лидеров альянса состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, — рассказал он.

В своем сообщении Столтенберг выделил несколько острых тем. В их число вошли террористические угрозы и кибератаки, развитие новых разрушительных технологий и «влияние изменения климата на безопасность и подъем Китая». Также планируется обсудить «агрессивные действия России» по отношению к Украине.

Напомним, западные государства выражают беспокойство в связи с передвижением российских войск по территории Крымского полуострова и на границе восточной Украины. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не является частью внутриукраинского конфликта, а российские войска передвигаются исключительно по территории нашего государства.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает, что Западу стоит отказаться от антироссийской политики, и предложил начать вести конструктивный диалог.

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