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Систему безопасности жителей газифицированных квартир разработают в Подмосковье
Фото: pixabay.com

Систему безопасности жителей газифицированных квартир разработают в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Специальная система поможет обеспечить безопасность граждан при эксплуатации газового оборудования. Ее разработкой занимаются органы подмосковной власти и местного самоуправления. Такую информацию предоставили в пресс-службе Госжилинспекции Московской области.

Так жителям Московской области советуют дать своей управляющей компании (УК) право заключать договор на обслуживание газового оборудования с той или иной организацией, которая занимается обслуживанием внутридомового оборудования. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил до 30 мая провести общие собрания собственников по данному вопросу.

— В Подмосковье газифицированы три четверти многоквартирных домов. Каждый житель должен быть в безопасности, которую может обеспечить лишь надежная и эффективная спецорганизация. Она должна обладать полной информацией о состоянии газового хозяйства всего дома в целом, — объяснила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

При этом она добавила, что, предоставив право заключения договора своей УК, граждане будут значительно экономить свое время, отмечает «Радио 1». Уточняется, что согласно жилищному законодательству, каждый собственник или арендатор жилого помещения должен заключить договор со специальной организацией на предмет техобслуживания газового оборудования.

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газАндрей ВоробьевМосковская область
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