Газификацию в Подмосковье планируют завершить раньше срока

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Полная газификация домов в Московской области может быть завершена раньше намеченного срока. В связи с поручениями, высказанными президентом России Владимиром Путиным, работы планируется окончить до 2030 года. Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества «Мособлгаз» Игорь Баранов.

— Во время своего обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что люди не должны платить за подводку газа непосредственно до границ земельного участка, — напомнил Игорь Баранов.

По словам спикера, согласно утвержденным планам, Подмосковье могло бы выйти на полную газификацию к 2030 году. Однако с учетом наставлений российского лидера данные сроки будут значительно сокращены при поддержке правительства России, отмечает телеканал 360. При этом гендиректор Мособлгаза подчеркнул, что на данный момент Московская область имеет самый высокий процент газификации населения, который составляет более 96 процентов. При этом средний общероссийский показатель равен 70,4 процента.

— Каждый год на территории региона газифицируют 50 населенных пунктов, общая численность которых составляет десять тысяч человек. Всего же с начала программы было газифицировано свыше 400 тысяч граждан, — добавил Игорь Баранов.

Как пояснил эксперт, на газификацию Подмосковья до 2030 года было дополнительно выделено 34 миллиарда рублей из бюджета области. В будущем планируется обеспечить газом еще более 184 тысяч человек.

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