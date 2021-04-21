Путин заявил о недопустимости платного подключения домов к газу в России
Ситуация, когда россияне платят за подключение домовладений к газу, недопустима. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду, 21 апреля.
— Нельзя забывать о насущных, повседневных заботах граждан. Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу по непонятным для людей причинам не имеют, — сообщил глава государства.
Поэтому правительство должно разработать четкий план газификации таких домохозяйств.
Ранее экономист объяснил, хватит ли России денег на ежемесячные детские выплаты в 5650 рублей.
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