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Путин заявил о недопустимости платного подключения домов к газу в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Путин заявил о недопустимости платного подключения домов к газу в России

Иван Юминов

Общество

Ситуация, когда россияне платят за подключение домовладений к газу, недопустима. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду, 21 апреля.

— Нельзя забывать о насущных, повседневных заботах граждан. Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу по непонятным для людей причинам не имеют, — сообщил глава государства.

Поэтому правительство должно разработать четкий план газификации таких домохозяйств.

Ранее экономист объяснил, хватит ли России денег на ежемесячные детские выплаты в 5650 рублей.

Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному собранию можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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газВладимир Путинпослание президента России Федеральному собранию
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