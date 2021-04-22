Василиса Володина дала прогноз на май для всех знаков зодиака

Фото: instagram/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина предупредила все знаки зодиака, что в мае буде нарастать напряжение, причиной которому станет лунное затмение.

Она отметила, что лучшим периодом месяца окажется время с 4 по 8 мая, так как планета Венера будет находиться в знаке Тельца. В связи с этим люди будут по максимуму получать удовольствие от жизни и радоваться простым вещам. Меркурий в знаке Близнецов в этот период повысит желание общаться и подарит легкость.

По утверждению Василисы Володиной, заключительный месяц весны будет в целом протекать спокойно, однако к середине месяца настроение рискует измениться. Социальные акценты сменятся, так как 13 мая Юпитер войдет в знак Рыб и актуальность приобретут гуманистические ценности.

Астролог обратила внимание, что 23 мая Сатурн войдет в ретроградную фазу, поэтому вопросы, связанные с государственными инстанциями, будут встречать различные препоны.

Наиболее важным событием мая, по утверждению телеведущей, окажется лунное затмение 26 мая.

— Надо сказать, что не само по себе затмение, а коридор затмений, который начнется 23 мая и протянется до начала июня. Лунное затмение порождает больше разногласий в парах и вообще в отношениях с противоположным полом. В отношениях с другими людьми. А все почему? Потому что нам хочется поярче показать миру свои эмоции, — рассказалаВолодина на своем YouTube-канале.

Она уточнила, что 29 мая Меркурий станет ретроградным. Этот период в основном придется на июнь, который окажется одним из самых важных месяцев в текущем году.

Ранее Володина дала советы на астрологический период до 4 мая.

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