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Астролог назвала лучший день апреля для исполнения желаний
Фото: Pixabay/herwigclaeys0

Астролог назвала лучший день апреля для исполнения желаний

Юлия Курганова

Общество

Астролог Ирина Сычева рассказала подписчикам на своей странице в соцсети Instagram, что вторник, 20 апреля, является самым благоприятным днем месяца. Она отметила, что практически каждый день положение небесных тел неидеально — какая-то из планет находится в ретроградном состоянии и отнимает у человека удачу. Но 20 числа исполнению желаний людей ничто не сможет помешать.

Сычева сообщила, что в этот день два главных земных светила — Луна и Солнце — будут находиться в очень сильных позициях. Солнце будет особенно влиятельным в этот день и наградит согреваемых им людей энергичностью.

По словам астролога, 20 апреля нужно вспомнить обо всех планах — тех, что в работе, а также тех, что были отложены из-за разного рода препятствий. В этот день у любой задумки имеются высокие шансы для претворения в жизнь.

Сычева посоветовала тем, кто в начале апреля не прописал главные цели на месяц и не предпринял шаги для их достижения, сделать это 20 апреля. Она подчеркнула, что энергии планет в этот день помогут в любых серьезных и важных начинаниях, как долгосрочных, так и на ближайшую перспективу.

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астрологисполнение желанийапрель
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