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Врачи рассказали, как эмоции сказываются на развитии «синдрома разбитого сердца»
Фото: Pixabay

Врачи рассказали, как эмоции сказываются на развитии «синдрома разбитого сердца»

Елена Фролова

Здоровье

Стрессовая кардиомиопатия может возникнуть в результате душевных переживаний. В народе такое заболевание называют «синдромом разбитого сердца». Могут ли такие серьезные эмоциональные потрясения приводить подобным последствиям рассказали заслуженный врач России, кардиолог Юрий Кремнев и клинический психолог Михаил Корс.

Впервые данное заболевание было описано японскими исследователями в 1990 году. Тогда болезнь сердечных мышц назвали кардиомиопатией тацокубо. Чаще всего подобное встречается у женщин. Также установлено, что «синдром разбитого сердца» прогрессирует в зимний период.

Как пояснил Михаил Хорс, стресс действительно может сказываться на работе сердечной мышцы. По его словам, изучением взаимосвязи эмоций и физиологии занимается наука, которая называется психосоматикой.

— Эта дисциплина изучает влияние эмоциональных состояний, определенных мыслей на состояние тела. С эмоциональной точки зрения человек может себя довести до заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой, — подчеркнул клинический психолог.

Данный синдром также объясняется и с помощью биохимии. Так, в стрессовой ситуации организм человека начинает вырабатывать гормон кортизол. Чем больше его уровень, тем больше он сказывается на переработке глюкозы, сне, а также сосудистой системе и органах в целом.

По словам Юрия Кремнева, главными симптомами «стрессовой кардиомиопатии» считаются отдышка, боль в груди, учащенное сердцебиение и слабость в ногах, отмечает Nation News. При их появлении надо сразу обращаться за помощью к врачу.

— В первую очередь, нужно провести дифференциальную диагностику с другими заболеваниями, поэтому узнав симптомы можно только заподозрить то, чего у пациента нет. В любом случае обязательно необходимо обращаться к высококвалифицированным специалистам в медицинское учреждение, — подчеркнул кардиолог.

Он также добавил, что в нашей стране кардиомиопатию лечат консервативно – с помощью таблеток, которые тормозят ее развитие.

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