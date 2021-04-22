Кардиолог объяснил, почему важно следить за вязкостью крови

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Вязкость крови непосредственно связана с ее транспортной функцией, которая крайне важна для организма. В связи с этим нарушения могут привести к непоправимым проблемам с сердцем и сосудами. Об этом рассказал кардиолог Павел Хорошев.

По его словам, из-за нарушения вязкости кровь перестает в нужной степени доставлять органам необходимые газы и полезные вещества, из-за чего они испытывают голодание. Итогом такого голодания может стать даже отмирание ткани, предупредил врач. В первую очередь это касается сердца и мозга, так как эти органы потребляют много энергии и нуждаются в большом количестве кислорода.

Медик отметил, что для оптимального снабжения тканей необходимо, чтобы кровь была «высокотекучей». Для этого важно пить не менее 1,5–2 литра воды в день, а также восполнять потерю минералов, особенно калия, крайне важного для работы сердца.

Врач также напомнил о важности регулярного проведения общего анализа крови.

— Я бы рекомендовал сдачу крови в возрасте до 45 лет один раз в год, это касается и детей. Во многих случаях это поможет на ранних стадиях поймать не такие редкие онкологические заболевания крови. Регулярная сдача позволит рано распознать начинающиеся проблемы с иммунной системой, — цитирует Хорошева «Звезда».

При этом людям старше 45 лет медик посоветовал сдавать кровь на общий анализ раз в полгода.

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