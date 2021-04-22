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Более 200 объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Более 200 объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Более 200 объектов незавершенного и самовольного строительства ликвидировали на территории Московской области с января. Такую информацию предоставили в пресс-службе Мособлархитектуры.

— За первый квартал текущего года совместно с муниципальными образованиями удалось добиться значительных успехов. На данный момент устранен 261 аварийный, недостроенный и самовольно возведенный объект, — пояснил руководитель ведомства Владислав Гордиенко.

Так, 52 процента зданий были снесены, а еще 48 процентов – достроены и приведены в надлежащий вид, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Как подчеркнул министр, работа в данном направлении ускоряется: в 2019 году было ликвидировано 49 объектов, а в 2020 году – уже 180.

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