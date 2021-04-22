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Подмосковному Ногинску присвоили звание населенного пункта воинской доблести
Фото: Moscow-life

Подмосковному Ногинску присвоили звание населенного пункта воинской доблести

Елена Фролова

Общество

Звание населенного пункта воинской доблести присвоено подмосковному Ногинску. Соответствующий закон приняли во время очередного заседания регионального парламента, которое состоялось в четверг, 22 апреля.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — руководителя Главного управления территориальной политики Московской области Марии Нагорной, ранее ходатайство о присвоении городу данного звания подали депутаты Богородского округа.

Во время Великой Отечественной войны на территории Ногинска проживали порядка 80 тысяч человек. В боях погибли около 15 тысяч граждан, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Помимо этого, уточняется, что в тылу жители трудились в военных госпиталях и на заводах. Подобное звание уже имеет подмосковная Яхрома.

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