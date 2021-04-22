Подмосковному Ногинску присвоили звание населенного пункта воинской доблести

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Звание населенного пункта воинской доблести присвоено подмосковному Ногинску. Соответствующий закон приняли во время очередного заседания регионального парламента, которое состоялось в четверг, 22 апреля.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — руководителя Главного управления территориальной политики Московской области Марии Нагорной, ранее ходатайство о присвоении городу данного звания подали депутаты Богородского округа.

Во время Великой Отечественной войны на территории Ногинска проживали порядка 80 тысяч человек. В боях погибли около 15 тысяч граждан, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Помимо этого, уточняется, что в тылу жители трудились в военных госпиталях и на заводах. Подобное звание уже имеет подмосковная Яхрома.

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