«Будьте собой»: Арзамасова призвала девушек не корректировать свою внешность
Актриса Елизавета Арзамасова призвала молодых девушек не подстраиваться под стандарты красоты и научиться принимать свою внешность. Своими мыслями артистка поделилилась на своей странице в Instagram.
По мнению Арзамасовой, каждая женщина должна принимать свою естественную красоту.
— Парни, которые полюбят вас, — полюбят именно — ВАС, а не форму ваших бровей, — написала актриса.
Звезда «Папиных дочек» отметила, что она не против разумных изменений во внешности, Однако, по ее мнению, девушкам не стоит забывать о своей индивидуальности.
Текст с размышлениями актриса сопроводила кадром со съемок нового сериала «Некрасивая».
Ранее в своем блоге Арзамасова показала архивную фотографию своей бабушки.
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