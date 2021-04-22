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«Будьте собой»: Арзамасова призвала девушек не корректировать свою внешность
Фото: instagram.com/liza_arzamasova

«Будьте собой»: Арзамасова призвала девушек не корректировать свою внешность

Полина Долганова

Звезды

Актриса Елизавета Арзамасова призвала молодых девушек не подстраиваться под стандарты красоты и научиться принимать свою внешность. Своими мыслями артистка поделилилась на своей странице в Instagram.

По мнению Арзамасовой, каждая женщина должна принимать свою естественную красоту.

— Парни, которые полюбят вас, — полюбят именно — ВАС, а не форму ваших бровей, — написала актриса.

Звезда «Папиных дочек» отметила, что она не против разумных изменений во внешности, Однако, по ее мнению, девушкам не стоит забывать о своей индивидуальности.

Текст с размышлениями актриса сопроводила кадром со съемок нового сериала «Некрасивая».

Ранее в своем блоге Арзамасова показала архивную фотографию своей бабушки.

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