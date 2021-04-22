Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Катя Лель предсказала дату инопланетного вторжения на Землю
Фото: Пресс-служба Кати Лель

Катя Лель предсказала дату инопланетного вторжения на Землю

Анастасия Колоскова

Звезды

Эстрадная певица Катя Лель, некоторое время назад ошарашившая общественность признанием о своем контакте с НЛО, предсказала дату появления инопланетян на Земле.

— Для того чтобы наш мир поменялся, мы должны об этом говорить, не должны бояться и жить в страхах. Официально говорят, что в 2030 году они уже появятся, но это будет раньше, это их планы. Они говорят так: «Мы не имеем права внедряться в вашу Вселенную по законам вселенским и придем, только когда вы нас об этом попросите, когда вы духовно будете к этому готовы», — рассказала исполнительница в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Напомним, в 2019 году знаменитая исполнительница хита «Муси-пуси» призналась, что ей посчастливилось встретиться с представителями внеземных цивилизаций. По словам певицы, впервые это произошло, когда ей было 16 лет.

В 2020 году в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» Лель уже предрекала человечеству встречу с инопланетянами и подтвердила, что много лет назад эти существа похитили у нее зубы.

Читайте также: «Маму убили»: дочь Цывиной настаивает на проведении эксгумации тела матери

инопланетянеконтакт с инопланетянамиКатя Лель
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Все мнения
О проекте
Читайте нас в