Катя Лель предсказала дату инопланетного вторжения на Землю

Фото: Пресс-служба Кати Лель

Эстрадная певица Катя Лель, некоторое время назад ошарашившая общественность признанием о своем контакте с НЛО, предсказала дату появления инопланетян на Земле.

— Для того чтобы наш мир поменялся, мы должны об этом говорить, не должны бояться и жить в страхах. Официально говорят, что в 2030 году они уже появятся, но это будет раньше, это их планы. Они говорят так: «Мы не имеем права внедряться в вашу Вселенную по законам вселенским и придем, только когда вы нас об этом попросите, когда вы духовно будете к этому готовы», — рассказала исполнительница в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Напомним, в 2019 году знаменитая исполнительница хита «Муси-пуси» призналась, что ей посчастливилось встретиться с представителями внеземных цивилизаций. По словам певицы, впервые это произошло, когда ей было 16 лет.

В 2020 году в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» Лель уже предрекала человечеству встречу с инопланетянами и подтвердила, что много лет назад эти существа похитили у нее зубы.

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