«Маму убили»: дочь Цывиной настаивает на проведении эксгумации тела матери

Ирина Цывина / Фото: скриншот видео на YouTube «Ирина Цывина»

Дочь Ирины Цывиной, которая родилась у актрисы в браке с Георгием Пусепом, настаивает на проведении эксгумации тела матери.

Она призналась, что версия о том, что смерть актрисы наступила из-за проблем с сердцем, вызывает у нее большие сомнения.

— Моя мама погибла при очень сомнительных обстоятельствах... Сопоставляя факты, я прихожу к выводу, что маму убили, — цитирует Пусеп «Собеседник».

Девушка также отметила, что из-за произошедшего пребывает в депрессии. По ее словам, первое время она из-за обрушившегося на нее горя и вовсе не могла ни с кем общаться.

Актриса Ирина Цывина ушла из жизни 18 апреля 2019 года. Несмотря на проблемы с сердцем, она не жаловалась на здоровье, в связи с чем ее кончина была неожиданной для всех. По словам близких актрисы, она в последние дни перед смертью не пила алкоголь, была полна сил и энергии, учила текст для новой роли. Артистка скончалась всего через неделю после завершения формальностей в суде, связанных с наследством ее последнего супруга Александра Благонравова.

Ирина Цывина известна своими работами в сериалах «Кадетство», «Принцесса цирка», «Ольга» и «Полицейский с Рублевки».

Ранее полиграф показал, что сын Ирины Цывиной избивал ее под действием наркотиков.

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