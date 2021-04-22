Почти 60 ярмарок состоятся в Подмосковье в ближайшие выходные

Фото: www.mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Порядка 60 ярмарок развернутся на территории Московской области в предстоящие выходные, 24 и 25 апреля. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

— В ближайший уик-энд состоится почти 60 торговых ярмарок в 39 городских округах. Там будет организовано более 2,6 тысячи торговых мест, — рассказал руководитель ведомства Сергей Воскресенский.

По его словам, производители Подмосковья и других регионов России представят на прилавках широкий ассортимент продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Как подчеркнул министр, подобные ярмарки проводятся при поддержке местных производств. Благодаря этому местные жители получают возможность с выгодой приобретать качественные и свежие товары, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Помимо этого, по мнению Сергея Воскресенского, подобные ярмарки позволяют перенять опыт фермеров, которые делятся с коллегами секретами производства той или иной продукции.

Читайте также: Более 30 ярмарок «Постный день» пройдут в Подмосковье