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«Хотел побыстрее вернуться домой»: Принц Гарри приехал к Меган Маркл в США
Фото: instagram.com/sussexroyal

«Хотел побыстрее вернуться домой»: Принц Гарри приехал к Меган Маркл в США

Полина Долганова

Звезды

Принц Гарри 19 апреля вернулся в США после посещения похорон принца Филиппа в Лондоне.

По словам инсайдера издания Us Weekly, герцог Сассекский хотел поскорее вернуться к любимой жене.

— Он счастлив вернуться в Монтесито, — сказал собеседник журнала.

Следующий визит принца в Лондон запланирован на конец июня. В первый день июля в столице Великобритании откроется памятник матери герцога, принцессе Диане.

Напомним, сейчас жена принца Гарри, актриса Меган Маркл ждет второго ребенка. Их первенец Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор появился на свет 6 мая 2019 года.

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