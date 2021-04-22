«Хотел побыстрее вернуться домой»: Принц Гарри приехал к Меган Маркл в США
Принц Гарри 19 апреля вернулся в США после посещения похорон принца Филиппа в Лондоне.
По словам инсайдера издания Us Weekly, герцог Сассекский хотел поскорее вернуться к любимой жене.
— Он счастлив вернуться в Монтесито, — сказал собеседник журнала.
Следующий визит принца в Лондон запланирован на конец июня. В первый день июля в столице Великобритании откроется памятник матери герцога, принцессе Диане.
Напомним, сейчас жена принца Гарри, актриса Меган Маркл ждет второго ребенка. Их первенец Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор появился на свет 6 мая 2019 года.
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