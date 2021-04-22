Постройку частных домов в РФ планируют цифровизировать

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Компания «Дом.РФ» совместно с Минстроем и Минцифры разрабатывает интернет-сервис, который позволит выбирать онлайн типовые проекты домов с готовыми документами, застройщика, а также банк для ипотеки. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщила пресс-служба «Дом.РФ».

— «Дом.РФ» совместно с Минстроем России и Минцифры России ведет работу по цифровизации индивидуального жилищного строительства. Ее результатом станет разработка суперсервиса, который позволит клиентам в онлайн-режиме выбирать типовые проекты домов с готовой документацией, строительную компанию для реализации проекта и банк для получения ипотеки, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что до конца года в РФ планируется принять закон, который создаст правовые условия, стимулирующие частное домостроение. По словам заместителя генерального директора ДОМ.РФ Артема Федорко, развитие рынка индивидуального жилищного строительства является одним из приоритетных направлений компании.

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