Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Постройку частных домов в РФ планируют цифровизировать
Фото: Pixabay / Firmbee

Постройку частных домов в РФ планируют цифровизировать

Никита Абрамов

Экономика

Компания «Дом.РФ» совместно с Минстроем и Минцифры разрабатывает интернет-сервис, который позволит выбирать онлайн типовые проекты домов с готовыми документами, застройщика, а также банк для ипотеки. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщила пресс-служба «Дом.РФ».

— «Дом.РФ» совместно с Минстроем России и Минцифры России ведет работу по цифровизации индивидуального жилищного строительства. Ее результатом станет разработка суперсервиса, который позволит клиентам в онлайн-режиме выбирать типовые проекты домов с готовой документацией, строительную компанию для реализации проекта и банк для получения ипотеки, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что до конца года в РФ планируется принять закон, который создаст правовые условия, стимулирующие частное домостроение. По словам заместителя генерального директора ДОМ.РФ Артема Федорко, развитие рынка индивидуального жилищного строительства является одним из приоритетных направлений компании.

Читайте также: Идею расширения льготной ипотеки на частные дома оценили в Совфеде

индивидуальное жилищное строительствоцифровизациятехнологии
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Все мнения
О проекте
Читайте нас в