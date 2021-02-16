Идею расширения льготной ипотеки на частные дома оценили в Совфеде

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Первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение расширить программу льготной ипотеки на строительство частного дома. Об этом сообщает RT.

— Я бы, в принципе, поддержал все семьи, в которых воспитывается хотя бы один ребенок. Смысл данной инициативы в первую очередь заключается в том, чтобы дать людям возможность построить собственный дом, — пояснил Валерий Рязанский.

При этом он пояснил, что любую предложенную идею нужно анализировать и обсуждать. По его словам, Россия — большая страна. В частности, как уточнил парламентарий, нечерноземная часть страны мало заселена.

— Поэтому ипотека с целью вернуть на землю людей была бы крайне правильна, — отметил Рязанский.

Он также выразил надежду на то, что будет хорошо, если эта инициатива найдет свое продолжение.

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