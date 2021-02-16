В Госдуме предложили расширить программу льготной ипотеки на ИЖС

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Депутат Госдумы Василий Власов предложил расширить программу льготной ипотеки на строительство частного дома.

Так, по словам Власова, одной из главных задач, поставленных президентом РФ, является разработка мер поддержки индивидуального строительства. На данный момент в рамках пилотного проекта действует программа льготной ипотеки для семей, в которых один из родителей моложе 36 лет, а также есть ребенок не старше 19 лет.

Однако, как отметил парламентарий, наличие единственной программы с существенными ограничениями круга субъектов не является достаточным для того, чтобы удовлетворить спрос на рынке или стимулировать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Власов добавил, что льготная ипотека на частные дома должна быть доступной для большинства граждан, передает RT.

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