«Был практически сиротой»: Андрей Разин рассказал о жизненной трагедии Верки Сердючки

Фото: Михаил Садчиков-младший, специально для Вечерней Москвы

Певец Андрей Разин рассказал о жизненной трагедии артиста Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка.

Разин поделился, что выявленные у музыканта депрессивные наклонности могли быть вызваны событиями из его детства, а позже подкреплены выступлением на песенном конкурсе «Евровидение» в 2007 году.

— С 2007 года концерты Андрея молниеносно отменялись в России. В итоге Данилко серьезно заболел, — рассказал Разин в интервью mk.ru.

Он также поделился, что в детстве артист был практически сиротой и чувствовал себя одиноко.

Андрей Данилко уже много лет борется с депрессией. Сейчас с ним работают европейские специалисты.

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