«Исторические воплощения»: Катя Лель рассказала, чем была в прошлой жизни

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Певица Катя Лель заявила, что в прошлой жизни она была ребенком фараона Рамзеса II. Артистка запуталась в своих словах, сначала она заявила, что была его дочерью, а позже – что сыном.

— Я была в Египте. Я была дочерью Рамзеса II. Я это поняла благодаря контактеру, моей подруге, которая имеет такую возможность с пяти лет общаться с инопланетянами. У нее есть такой дар. Она видит всех по дате рождения. Она берет дату рождения, ей идет информация от высшего Я, она ее пишет много страниц и тебе все твои исторические воплощения приходят, — заявила певица.

Катя Лель заявила, что ей известно имя отпрыска и они с контактером «сравнивали фотографии», которые оказались «очень похожи».

— Я была сыном. Мы были с ней двумя братьями, сыновьями фараона. Я не помню имена, даже не придаю этому значения, потому что было много воплощений, — отметила певица в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой.

Артистка добавила, что впервые вышла на контакт с инопланетянами в 1990 году.

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