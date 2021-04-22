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Через портал «Работа в России» подали уже 12 тысяч заявок на обучение
Фото: freepik.com

Через портал «Работа в России» подали уже 12 тысяч заявок на обучение

Никита Абрамов

Экономика

Уже 12 тысяч заявок на обучение поданы через портал «Работа в России» с начала запуска программы. Об этом в четверг, 22 апреля, рассказал заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

— По нашим данным, с начала старта программы переобучения гражданами подано через портал «Работа в России» порядка 12 тысяч заявок на обучение, — заявил Васильев.

Он также уточнил, что часть подавших заявки уже начали обучение, остальные приступят к учебе в ближайшее время. Кроме того, он напомнил, что обучение проводится в рамках национального проекта «Демография», пишет РИА Новости.

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