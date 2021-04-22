Московские школьники и студенты колледжей представили бизнес-идеи

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

В столице подвели итоги чемпионата предпринимательских идей Business Skills 2020. В нем приняли участие более 250 школьников и студентов колледжей. В финал вышли 24 проекта ребят. Об одних из самых интересных проектах — в материале «Вечерней Москвы».

Игры в виртуальной реальности

Студенты Московского колледжа бизнес-технологий представили проект компании по разработке игр в виртуальной реальности FinGramVR. Авторы предлагают использовать популярные интерактивные игровые программы для обучения. Проект ориентирован преимущественно на молодую аудиторию — школьников 12–18 лет и студентов 18–23 лет. Им предложат пройти виртуальные квесты, где, выполняя задания, игроки будут получать новые знания и сразу применять их на практике. Такая методика позволит более эффективно выстроить образовательный процесс.

— Целью нашего бизнес-проекта является обоснование рентабельности социально направленного стартапа по проведению обучающих игр. Он основан на применении интерактивных технологий, позволяющих привлекать к играм участников разных возрастных категорий. Мы предоставляем возможность провести свой досуг с погружением в виртуальную реальность и отвлечься от обыденных проблем, — отметил Игорь М., победитель чемпионата.

Трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья

Студенты образовательного комплекса градостроительства «Столица» хотят помочь людям с инвалидностью или ОВЗ получить работу по своей специальности. Авторы проекта предлагают создать автономную некоммерческую организацию на базе комплекса и пригласить на работу людей с инвалидностью или ОВЗ в качестве сотрудников. Они будут выращивать продуты в производственных мастерских (теплицах). Полученная от реализации продукции прибыль пойдет на расширение и оснащение рабочих площадей и заработную плату садовников.

По оценкам авторов, на первом этапе можно будет обеспечивать работой 5–7 человек в год, а еще полтора десятка смогут пройти производственную практику.

— Под руководством наставников — успешных действующих предпринимателей — мы создали собственный бизнес-проект, познакомились с практическими инструментами для запуска и развития своего бизнеса, попробовали себя в роли настоящих предпринимателей. Командный бизнес-проект мы представили в формате выступлений TED Talk, — поделилась впечатлениями призер чемпионата Александра К.

Доставка еды

Ученики школы № 2000 придумали новое направление в достаточно конкурентном бизнесе: они предложили доставлять здоровую пищу тем, кто большую часть времени проводит у компьютера и у кого просто нет времени ходить по магазинам. Рацион планируется подбирать из продуктов, повышающих мозговую активность, поэтому проект получил название Foods for Brain («Пища для мозга»). Именно это авторы видят своим конкурентным преимуществом, поскольку на рынке предлагаются специализированные продукты только для диетического и спортивного питания.

— Меня с самого детства привлекал образ бизнесмена, предпринимателя. В моем понимании это сильный и волевой человек, стремящийся к своей цели, несмотря на различные труднопреодолимые обстоятельства. Про чемпионат предпринимательских идей Business Skills я впервые услышал от нашего будущего наставника и сразу же согласился принять в нем участие. Это прекрасная возможность попробовать свои силы в этом направлении и почувствовать себя предпринимателем, — рассказал ученик школы № 2000 Артем Ш.

Чемпионат Business Skills 2020 проходил в столице впервые среди учащихся в возрасте от 14 до 20 лет. Его целью является поддержка молодежных инициатив по разработке и реализации инновационных, перспективных бизнес-идей и предпринимательских проектов, а также развитие деловой активности и социальной ответственности.

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