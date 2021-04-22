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Посетительница столичного магазина избила мужчину разделителем товара
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Посетительница столичного магазина избила мужчину разделителем товара

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Столичные полицейские задержали 20-летнюю приезжую после драки с мужчиной в магазине на юго-востоке Москвы. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в магазине на Волгоградском проспекте. Между задержанной и пострадавшим завязалась ссора. Девушка, исчерпав все словесные аргументы,схватила разделитель товара и ударила оппонента в висок. В итоге у мужчины диагностировали рассечение височной области.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В отношении дамы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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