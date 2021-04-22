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«Я это очень ценю»: Карпович рассказала об отношениях с Прилучным
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

«Я это очень ценю»: Карпович рассказала об отношениях с Прилучным

Полина Долганова

Звезды

Актриса Мирослава Карпович рассказала о своих отношениях со звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным.

По словам артистки, они с возлюбленным «действительно совпали».

Совместимость с актером Карпович сравнила со строчками стихотворения Роберта Рождественского «Мы совпали с тобой».

— Когда просто хочется сделать что-то приятное, устроить праздник, то мы берем и делаем, — рассказала звезда в интервью Tele.ru.

Она уточнила, что они с любимым не зациклены только друг на друге. Им также удается проводить время в большом семейном кругу.

Ранее звезда «Папиных дочек» поделилась, как ей удалось пережить смерть отца.

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любовьПавел ПрилучныйМирослава Карпович
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