Лукашенко назвал условие переноса площадки по Донбассу

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Смена площадки переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе требует согласия со стороны всех вовлеченных в этот процесс. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

— Если сегодня не нравится — пожалуйста, можно выбрать любую другую страну. Но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то предлагал, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

По его словам, стремление Киева сменить площадку в Минске говорит о намерении «похоронить» минские соглашения.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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